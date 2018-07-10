МЧС направит дополнительную группу спасателей в Забайкалье из-за паводков

Представитель Сибирского регионального центра МЧС сообщил, что ведомство планирует направить еще 70 спасателей для борьбы с паводками в Забайкальском крае, передает РИА «Новости».

«МЧС продолжает наращивать группировку сил в Забайкальском крае, где из-за сложной паводковой обстановки действует режим чрезвычайной ситуации: 70 спасателей с плавсредствами и необходимым оборудованием 10 июля будут передислоцированы ведомственными самолетами из разных регионов Сибири», — сказал представитель центра МЧС.

Также сообщается, что с целью проведения мониторинга и оперативного перемещения спасателей в зоне подтоплений, из Красноярска в Забайкалье вылетел второй вертолет Ми-8. Еше около 300 спасателей находятся в резерве на случай ухудшения ситуации.