В Нидерландах из-за угрозы взрыва отменили вылет самолета

Военная полиция Нидерландов приняла решение запретить вылет самолета из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Согласно имеющимся данным, авиалайнер компании Ryanair должен был вылететь из аэропорта города Эйндховен и отправиться в шотландский Эдинбург. Из-за письма с угрозой, в котором сообщалось, что на борту самолета заложено взрывное устройство, вылет был отменен. После этого пассажиры рейса были выведены из салона лайнера, в настоящее время там работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне правоохранительные органы эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как мужчина заявил о бомбе.