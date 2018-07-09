Суд в Москве заочно арестовал экс-главу лишенного лицензии банка

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Станислава Митрушина, бывшего председателя совета директоров банка «Советский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Реклама

Там также уточнили, что срок ареста исчисляется с момента задержания или передачи в России и составляет два месяца.

Митрушин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Советский».

Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский».