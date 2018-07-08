Из-за утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

Государственная пожарная служба Польши проинформировала о том, что в результате утечки химического вещества в грузовом терминале, расположенном на территории аэропорта в Варшаве, были госпитализированы 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, пострадавшие в результате инцидента жалуются на тошноту и головные боли.

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«Четырнадцать человек попали в больницу после утечки химического вещества, которая произошла в грузовом терминале в Варшаве», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в главном грузовом терминале Варшавы на территории аэропорта имени Шопена произошла утечка токсичных веществ.