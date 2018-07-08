В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ

В главном грузовом терминале Варшавы на территории аэропорта имени Шопена произошла утечка токсичных веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное радио RMF FM.

«Утечка токсичных веществ произошел в главном грузовом терминале в Варшаве», — сообщили на радио.

Реклама

Отмечается, что в результате инцидента были эвакуированы 11 человек. По данным радио, четверо из них находятся под наблюдением врачей. Они жалуются на головные боли и тошноту.

В настоящий момент специалисты проводят исследование вещества.

Ранее в Иркутской области произошла утечка токсичного вещества. Отмечалось, что утечка произошла в результате разгерметизации железнодорожной цистерны.