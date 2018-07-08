Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 66

Число погибших из-за обильных ливневых дождей в Японии увеличилось до 66 человек. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, полиция префектуры Киото подтвердила смерть еще нескольких человек.

Как отмечается, в настоящее время более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Реклама

Ранее сообщалось, что в результате сильных ливневых дождей в Японии погибли 62 человека.

Также стало известно, что 4,72 млн человек получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны.