В Испании пять человек пострадали в забеге с быками

В городе Памплона в ходе забега с быками пострадали пять человек. Об этом сообщает EFE.

По данным агентства, инцидент произошел на празднике Сан-Фермин, четыре человека получили ушибы, а еще одного бык ударил рогами.

Как отмечается, знаменитые забеги с быками в ходе Сан-Фермина ежегодно проходят в Памплоне. Маршрут «гонки» составляет 875 метров.

Реклама

При этом последний смертельный случай в ходе забега с быками произошел в городе в 2009 году.

В прошлом году сообщалось, что в традиционных забегах с быками в Памплоне приняли участие 16 тысяч человек.