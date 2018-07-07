В Британии полицейский попал в больницу с подозрением на отравление

В Великобритании сотрудник полиции попал в больницу с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление больницы Солсбери.

Отмечается, что до этого многие обращались в больницу Солсбери после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако медпомощь им не потребовалась.

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«Сотрудник полиции сегодня вечером обратился в Great Western Hospital за медицинской консультацией в связи с расследуемым в Эймсбери инцидентом. Ничто не говорит о том, что существует риск для кого-либо еще в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Канада предложила Британии помощь с расследованием инцидента в Эймсбери.