В Таиланде предъявили обвинения капитанам затонувших туристических судов
Капитанам двух туристических кораблей, которые затонули неподалеку от таиландского острова Пхукет, предъявили обвинения, сообщает Bangkok Post.
Капитану туристического двухпалубного корабля «Феникс» Сомчину Бонтхаму предъявлено обвинение в неосторожном управлении судном, повлекшем смерть двух и более человек, а также в причинении вреда физическому и психическому здоровью по неосторожности. В настоящий момент 41 пассажир «Феникса» признан погибшим, еще 15 человек считаются пропавшими без вести.
Метха Лимсакулу, капитану туристической яхты «Серенат», предъявлено только обвинение в причинении вреда здоровью по неосторожности, так как все находившиеся на борту туристы были спасены.
Ранее сообщалось, что число погибших при крушении у Пхукета возросло до 40.