В Якутии эвакуировали 40 человек из горящего дома

После пожара в жилом доме в Алданском районе Якутии из здания были эвакуированы более 40 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.

Отмечается, что в числе эвакуированных жильцов восемь детей.

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«В городе Томмот на улице Молодежи горит двухэтажный двухподъездный 16-ти квартирный деревянный жилой дом на площади 290 квадратных метров», — сказал представитель штаба.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Анапе загорелась кровля четырехэтажного гостевого дома, из здания были эвакуированы около 100 человек.