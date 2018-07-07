В Киеве мужчина ранил журналистку из пистолета

В Киеве мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на ее супруга Тараса Семенюка.

Инцидент произошел 6 июля. По словам Семенюка, они с женой они поднимались к вокзалу, шли на поезд.

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«И рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срекошетила и попала ей в живот», — рассказал он.

Семенюк предположил, что мужчина хотел или напугать их, или похвастаться. Он добавил, что супруга находится в шоковом состоянии.

Позднее Мотрич написала в фейсбуке, что отделалась большим синяком.

Полиция задержала стрелка. Им оказался работник предприятия «Укрэнерго».