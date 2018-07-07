Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летним юбилеем города. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Основанный в далеком 1618 году на берегу реки Томи, долгое время он обеспечивал надежную защиту рубежей страны, а в дальнейшем играл важную роль в освоении Сибири. Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс», — говорится в поздравлении Путина.

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По мнению Путина, сегодня Новокузнецк является большим и «современным» городом, а также центром металлургической и угледобывающей промышленности. Также российский президент поприветствовал уважительное отношение к истории со стороны жителей города.

Жителям Новокузнецка Путин пожелал «успехов и всего наилучшего».

Ранее Путин поздравлял российских пожарных с профессиональным праздником.