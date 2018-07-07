Число жертв ливневых дождей в Японии выросло до 35

В результате ливневых дождей в Японии погибли 35 человек, четыре человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, еще 47 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что в Японии 48 тысяч человек участвуют в спасательных операциях из-за ливней. Генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявлял, что из разных районов страны поступило более сотни запросов о помощи из-за оползней, вызванных обильными ливневыми дождями.

Также ранее поступала информация о 15 жертвах ливневых дождей, еще 50 числились пропавшими без вести.