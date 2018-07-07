В Калифорнии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В округе Сан-Диего в американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, из-за лесных пожаров округе погиб один человек.

Как отмечается, из-за пожаров также были разрушены несколько домов.

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По словам властей, в штате существует угроза распространения огня на объекты жизненно важной инфраструктуры.

При этом в округе Сан-Диего были перекрыты несколько дорог.

В прошлом году сообщалось, что в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли 23 человека.