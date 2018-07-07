В Японии 48 тысяч человек участвуют в спасательных операциях из-за ливней
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что 48 тысяч военных и полицейских проводят спасательные операции в районах страны, которые пострадали от обильных ливневых дождей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, из разных районов Японии поступило более сотни запросов о помощи из-за оползней, вызванных обильными ливневыми дождями.
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Он также подчеркнул, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ситуацию в стране «крайне серьезной».
Ранее сообщалось, что в Японии из-за обильных ливневых дождей погибли восемь человек.
Как отмечалось, также 39 человек пропали без вести.