Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Органы здравоохранения штата Керала заявили о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, количество заболевших достигло 69 человек.

Как отмечается, просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине.

Как отмечалось, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори.