На Украине предупредили о прекращении подачи питьевой воды

В компании «Киевводоканал» заявили, что в нескольких населенных пунктах Украины может быть прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщается на сайте компании.

По данным компании, завод по производству жидкого хлора, который используется для обеззараживания воды, «ДнепрАзот» полностью прекратил свою работу.

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Как отмечается, в связи с этим, на Украине возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.

При этом правительство страны было проинформировано о данной проблеме.

Ранее сообщалось, что завод «ДнепрАзот» на неопределенный срок прекратил работу на Украине.