Власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми

Правительство США запросило дополнительное время для воссоединения детей нелегальных мигрантов с родителями. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, власти США не успевают вернуть детей-мигрантов их родителям в установленный срок.

Как отмечается, к 10 июля американские миграционные службы успеют вернуть родителям лишь половину детей, которые в настоящее время размещены в специальных центрах на границе США.

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При этом власти США пока не могут найти родственников около 38 детей.

Ранее сообщалось, что власти США применяют ДНК-тесты, чтобы воссоединить нелегальных мигрантов с детьми.