В Канаде три видеоблогера погибли, упав с водопада

В Канаде погибли три известных видеоблогера с YouTube-канала High On Life. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер погибли упав с вершины водопада Шеннон Фолс.

Как отмечается, видеоблогеры купались на вершине водопада, однако, подскользнулись и упали с высоты 30 метров.

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По словам полиции, Скрейпер сорвалась первой, Гэмбл и Лях попытались ее спасти, но в итоге сами упали вниз.

Ранее сообщалось, что в Петербурге найден мертвым известный видеоблогер.