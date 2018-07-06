Экс-главу полиции во Внуково приговорили к колонии за взятку

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что суд приговорил бывшего руководителя линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково к пяти годам лишения свободы за взятку в размере более 7,5 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Солнцевский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК Российской Федерации («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере). Кроме того, этим же приговором суд признал виновным и посредника во взяточничестве», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что посреднику было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии со штрафом более 5,5 млн рублей.