Яровая рассказала об альтернативных формах принудительного воспитания

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости снижения числа осужденных в России, передает агентство городских новостей «Москва».

Нужно уменьшить количество лиц, которые осуждены. Потому что если соотнести уровень затрат, даже экономических, государства в отношении несовершеннолетних на профилактику и потом на их социализацию, то нам нужно переориентировать и вкладывать больше средств в профилактику правонарушений», — сказала Яровая.

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Она рассказала, что в Госдуме с этой целью исследовали альтернативные формы принудительного воспитания несовершеннолетних.

«Мы провели конкурс и привлекали молодых юристов, чтобы исследовать тему - какие есть альтернативные формы ответственности и принудительного воспитания в отношении несовершеннолетних, которые впервые совершили преступление небольшой и средней тяжести. Сегодня у нас 6,5 тыс. несовершеннолетних ребят, которых мы ежегодно рассматриваем и которых нужно ресоциализировать», — отметила она.

Яровая также выразила уверенность в том, что несовершеннолетним необходимо давать шанс, чтобы они не попадали в места лишения свободы, отметив, что рецидивы «конечно, будут».