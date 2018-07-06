В МИД России отреагировали на массовый снос советских памятников

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что российская сторона не исключает продолжения кампании по разрушению памятников советским воинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Иванова, существует проблема незащищенности монументов, которые расположены вне мест захоронений. Он подчеркнул, что существует большая вероятность того, что в ряде государств продолжится кампания по разрушению советских монументов.

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«В этой связи считаем необходимым отдельно рассмотреть вопрос о возможных ответных мерах, возможных мерах по поддержанию таких мест памяти в достойном виде», — сказал Иванов.

Ранее в Польше институт национальной памяти представил список из 75 советских памятников, которые рекомендовали снести.