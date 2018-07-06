В Японии казнили экс-главу секты «Аум Синрике»

В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего главы религиозной секты «АУМ Синрике» Сёко Асахаре, передает РИА «Новости».

Религиозная секта «Аум Синрике» была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где «Аум» пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.

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В 1994 году адепты «Аум Синрике» распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике».