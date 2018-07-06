Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Пожар в жилом доме на улице Пятницкая, дом 43, строение 3 ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в доме в центре Москвы возросла в два раза до 400 квадратных метров.

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Также сообщалось, что движение на Пятницкой улице полностью перекрыто из-за пожара.

Кроме того, стало известно, что пожарные спасли двух женщин с четвертого этажа загоревшегося здания.