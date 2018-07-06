В Атлантике сформировался тропический шторм «Берил»

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Берил», сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Согласно данным синоптиков, максимальная скорость ветра составляет 65 км/ч.

В настоящий момент шторм расположен в 2140 км от Малых Антильских островов.

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В мае на Кубе четыре человека погибли из-за тропического шторма «Альберто».

Как отмечалось, из-за ливней, вызванных ураганом, в регионе началась паника. Союз железных дорог Кубы объявил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне до тех пор, пока их не станет возможным возобновить. Автомобильные перевозки также были приостановлены.