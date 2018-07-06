Площадь пожара в доме в центре Москвы возросла в два раза
Площадь пожара в доме в центре Москвы возросла в два раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что движение на Пятницкой улице полностью перекрыто из-за пожара.
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Кроме того, стало известно, что пожарные спасли двух женщин с четвертого этажа загоревшегося здания.
Ранее представители Главного управления МЧС по Москве сообщили, что в столичном районе Замоскворечье произошел пожар в квартире жилого дома.
Сведений о пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.