Площадь пожара в доме в центре Москвы возросла в два раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что движение на Пятницкой улице полностью перекрыто из-за пожара.

Реклама

Кроме того, стало известно, что пожарные спасли двух женщин с четвертого этажа загоревшегося здания.

Ранее представители Главного управления МЧС по Москве сообщили, что в столичном районе Замоскворечье произошел пожар в квартире жилого дома.

Сведений о пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.