В центре Праги эвакуировали сотни людей из-за большой утечки газа

В историческом центре Праги эвакуировали около 500 местных жителей из-за утечки газа, которая по неизвестным причинам происходит в одном из домов на улице Масна, передает РИА «Новости». Об этом рассказал представитель городского управления пожарной охраны Мартин Кавка.

«Пожарные вместе с представителями газового хозяйства работают над прекращением утечки газа и замеряют его концентрацию в районе Масной и прилегающей к ней улиц. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам, включая сотрудников СМИ, запрещен. Из нескольких домов полиция вынуждена была эвакуировать в общей сложности более 500 жителей», — сказал Кавка.

Он также сообщил, что утечка газа может быть прекращена в течение нескольких часов. Улица Масна находится на расстоянии около 250 метров от Староместской площади.