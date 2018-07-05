В Петербурге арестовали руководителя отдела СК на транспорте

В Санкт-Петербурге был арестован руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает РИА «Новости».

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Русакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК Российской Федерации (получение взятки), сроком на два месяца, по 3 августа 2018 года», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.

Сообщается, что вместе с офицером СК был также задержан местный предприниматель, который пытался передать ему взятку в размере 5 млн рублей. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.