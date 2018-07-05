На юге Москвы подростков задержали во время кражи 37 блинов для штанги

По словам источника в правоохранительных органах на юге Москвы были задержаны трое подростков, которых подозревают в краже 37 чугунных блинов для штанги, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, очевидцы позвонили в ночь на 5 июля, чтобы рассказать, что неизвестные люди выносят вещи из подъезда 25-этажного дома на улице Чертановская.

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«Прибывшие полицейские задержали троих несовершеннолетних у которых изъяли 37 чугунных блинов для штанги. По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил источник.

По его словам, с места происшествия сотрудниками правоохранительных органов были также изъяты два рюкзака и навесной замок.

В мае сообщалось, что в Бирюлево Западном украли три тонны фисташек.