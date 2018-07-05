В Рособрнадзоре отреагировали на данные об ухудшении знаний школьников после введения ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев дал комментарий по поводу результатов опроса ВЦИОМ о едином государственном экзамене (ЕГЭ), согласно которым качество знаний школьников ухудшилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Музаева, в ведомстве проанализировали обращения, поступившие в связи с ЕГЭ. Он подчеркнул, что родители и школьники не высказывали критических замечаний в адрес ЕГЭ.

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«Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знакомы с системой ЕГЭ и хоть что-то знают, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает», — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что с момента появления экзамен изменился согласно общественных запросам и в нынешнем формате воспринимается россиянами положительно.

Ранее сообщалось, что 77% россиян заявили об ухудшении знаний школьников после введения ЕГЭ.