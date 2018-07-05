В Солсбери рассказали о мерах предосторожности после отравления «Новичком»

Глава медицинской части эпидемиологической службы Пол Косфорд предупредил, чтобы общественность в Солсбери не поднимала выброшенные предметы и избегала контактов с неизвестными объектами в качестве меры предосторожности после отравления двух граждан «Новичком», сообщает Sky News.

«Для всех нас важно помнить, что не нужно поднимать предметы, если вы не знаете их происхождение», — сказал Косфорд.

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Он также добавил, что это «очень превентивный, но разумный совет».

Ранее замглавы МВД Британии заявил о непричастности России к отравлению в Эймсбери.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания британского МВД по новому отравлению «Новичком».