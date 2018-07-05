Глава британского МВД проведет экстренное заседание по инциденту в Эймсбери

Глава британского МВД Саджид Джавид проведет экстренное заседание в связи с инцидентом в Эймсбери, где двое британцев были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на канцелярию премьера Соединенного Королевства Терезу Мэй.

Как уточняется, экстренное заседания состоится 5 июля.

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«Министр внутренних дел Саджид Джавид проведет экстренное заседание правительственного комитета COBRA в четверг (5.07)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отравление в Эймсбери будет расследовать Скотланд-Ярд.