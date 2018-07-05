СМИ: во французском Нанте задержали 11 человек после беспорядков

Во французском Нанте сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек после беспорядков, которые произошли после того, как полицейский застрелил местного жителя. Об этом пишет Le Parisien.

Как отмечается, полицейский застрелил 22-летнего молодого человека, когда тот отказался показать документы для проверки и предпринял попытку скрыться с места происшествия. После инцидента в районе начались беспорядки.

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«Эти люди были арестованы в связи с обвинениями в совершении насилия, закидывании снарядами (сотрудников полиции) и попытке поджога», — рассказал источник.

Также уточняется, что среди 11 задержанных есть четверо несовершеннолетних.

Ранее МВД Франции заявило, что в майских акциях протеста против государственной социальной политики приняли участие более 139 тыс. человек.