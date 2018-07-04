Госдума поддержала посещение родственниками пациентов в реанимации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родителям, иным членам семьи или законным представителям пациента будет предоставлена возможность посещения пациента в реанимации, передает РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятия соответствующего законопроекта ждали многие годы.

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«С просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из прямых линий обратился к президенту Владимиру Путину известный актер Константин Хабенский. Законопроект был внесен нашими коллегами-депутатами. И сегодня мы выходим на принятие решения, которого ждут люди», — отметил Володин.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним предусмотрена действующим законодательством, в котором, однако, не содержится прямых отсылок на обязанность медорганизации обеспечивать возможность посещения находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии пациентов.

В 2016 году президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 июля организовать возможность посещений родственниками пациентов в реанимации. Тогда в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным актер Константин Хабенский обратился с просьбой помочь обеспечить право родным и близким находиться рядом с ребенком в реанимации или палате интенсивной терапии.