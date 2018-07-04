Летчик Ярошенко рассказал Москальковой о пытках в США

Заключенный в США российский летчик Константин Ярошенко в письме рассказал уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой о пытках над ним в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту, Ярошенко хотел бы честного судебного процесса с оглаской данных правонарушений.

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По его словам, он был похищен по приказу властей США и удерживался «агентами» с 28 мая 2010 года.

Он также подчеркнул, что его пытали, избивали, и проводили «допрос с пристрастием».

Ранее сообщалось, что российские дипломаты посетили заключенного в США Ярошенко, которого перевели в исправительное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут.

Как отмечалось, российские дипломаты продолжают держать ситуацию на контроле.