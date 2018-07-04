Застрявших в пещере в Таиланде детей учат плавать с аквалангом

В Таиланде спасатели проводят экспресс-курсы по подводному плаванию для детской футбольной команды и их тренера, застрявших в пещере из-за затопления, сообщает Reuters.

Отмечается, что эксперты оценивают условия в пещере и измеряют уровень воды, чтобы завершить спасательную операцию без риска для детей. К концу 3 июля спасатели откачали из пещеры 120 млн литров воды.

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«Течение очень сильное, а пространство узкое. Для спасения детей потребуются усилия очень многих людей», — рассказал министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван.

По данным экспертов, водолазам потребовалось три часа, чтобы добраться до детей, которые находятся примерно в четырех километрах от входа в пещеру. Детям доставили еду, лекарства и одеяла. Кроме того, теперь с ними постоянно находятся два спасателя.

Поисковая операция продолжалась девять дней, 2 июня мальчиков и их тренера обнаружили водолазы. Однако спасатели предупреждают, что их выведение наружу может занять до нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что спасатели опубликовали видео с застрявшими в пещере детьми.