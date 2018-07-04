В Минске задержали лидера оппозиционной партии БНФ

В Минске по дороге в аэропорт произведено задержание председателя оппозиционной белорусской партии БНФ Григория Костусева. Об этом написал в фейсбуке его заместитель Алексей Янукевич.

«Григорий Костусев в изоляторе временного содержания Минского района. Был задержан по дороге в аэропорт», — написал Янукевич.

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По его словам, Костусев направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии сейма. Он добавил, что суд над политиком должен пройти в среду, 4 июля. Янукевич предположил, что лидера БНФ могли задержать за оппозиционную кампанию в урочище Куропаты, где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты были направлены против работающего в этой местности ресторана.

В 2017 году сообщалось, что в Белоруссии арестовали оппозиционного лидера Статкевича.