Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено, передает РИА «Новости» заявление главы отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхьи Бабанлы.

«Проблемы, возникшие в энергоснабжении из-за аварии в энергетической системе Азербайджана, частично устранены. В настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии. В настоящее время расследуются причины аварии. Оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии», — заявил Бабанлы.

Ранее сообщалось, что причиной отключения электричества в Баку стала авария на шестом блоке ТЭС в Мингячевире, где вчера произошло аналогичное ЧП.