Депутаты одобрили в первом чтении пожизненное заключение для педофилов

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект. устанавливающий пожизненное заключение в качестве наказания за преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей в возрасте до 14 лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в феврале группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В документе, в частности, предлагается отменить истечение сроков давности по невыявленным преступлениям в отношении детей по достижении жертвой совершеннолетия, а также причислить к тяжким преступлениям изготовление, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В соответствии с действующей редакцией уголовного кодекса, за половой акт с лицом, не достигшим 16 лет, может грозить наказание до четырех лет лишения свободы, в случае, если жертве меньше 14 лет — до 10 лет.