На Украине назвали условие попадания Вышинского в обмен осужденных россиян и украинцев

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что задержанный на Украине журналист Кирилл Вышиснкий будет включен в список обмена осужденных россиян и украинцев, если российские власти сделают соответствующий запрос. Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV.

«Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах — нигде», — сказала Геращенко.

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Она отметила, что если в России хотят получить Вышинского, то российская сторона должна сделать соответствующий запрос. Геращенко подчеркнула, что в этом случае украинские власти «с радостью» рассмотрят его кандидатуру.

Ранее в Совфеде заявили, что рассчитывают на попадание Вышинского в обмен осужденных россиян и украинцев.