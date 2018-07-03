Суд Киева арестовал похитителей сына ливийского дипломата

Шевченковский суд Киева постановил произвести арест подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата, им отказали в праве внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили в центре Киева сына ливийского дипломата. Позднее в этот же день киевская полиция нашла сына дипломата Ливии.