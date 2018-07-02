Суд арестовал напавшего с ножом на преподавателя МГТУ им. Баумана

Басманный суд Москвы санкционировал арест мужчины, обвиняемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу», — сказала она.

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Срок ареста установлен до 30 августа.

Уточняется, что преподаватель был госпитализирован с ножевым ранением. Он рассказал полицейским, что ранение ему нанес неизвестный гражданин. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 111 УК и задержала подозреваемого.

До этого в Москве мужчина зашел в подъезд за девочкой, которая возвращалась домой с прогулки, и ударил ее ножом в живот по неизвестным причинам.