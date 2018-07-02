Глава МЧС потребовал обеспечить безопасность детского отдыха в регионах

Глава МЧС Евгений Зиничев обязал руководителей комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в регионах обеспечить безопасность летнего отдыха детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 2 июня, Зиничев провел селекторное совещание с руководителями КЧС. Он напомнил, что необходим полноценный обмен информацией, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций на воде и на других туристических направлениях.

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«Еще раз необходимо обратить внимание руководителей КЧС регионального и муниципального уровня на вопросы организации безопасного отдыха детей, особенно на те мероприятия, которые проводятся вблизи водоемов и на акватории», — приводит пресс-служба МЧС слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что Зиничев отменил запрет на проверку среднего бизнеса.