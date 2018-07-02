В Хакасии удар молнии убил 15 коров

В Хакасии от удара молнии погибли 15 коров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

По его словам, со стадом также был пастух, он не пострадал.

«От удара молнии погибли 15 коров. Они принадлежали частному лицу. Пастух был вместе с животными, однако он не пострадал», — сказали в экстренных службах.

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Всего в стаде было около 100 голов скота. По словам собеседника агентства, что делать с тушами погибших животных, решат собственники.

Ранее сообщалось, что в Германии молния ударила в двух девушек в момент, когда они делали селфи. Также ранее сообщалось, что во Франции от удара молнии пострадали 15 человек.