Суд арестовал захватившего заложницу в магазине в Москве

Савеловский суд Москвы заключил под стражу мужчину, который накануне взял заложницу в супермаркете, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Александру Хуторянину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября», — сказали в пресс-службе.

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Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с захватом заложника в супермаркете «Дикси» на Большой Академической улице в Москве.

Личность нападавшего была установлена, ранее он был судим за имущественные преступления. По данным следствия, в момент захвата заложницы он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.