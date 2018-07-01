Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до 19

Число погибших в результате взрыва в городе Джелалабад увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, взрыв устроил террорист смертник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 15 человек.

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Как отмечалось, при взрыве также пострадали 20 человек.

Инцидент произошел на фоне визита в город президента страны Ашрафа Гани. Пока ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.