В горах Пакистана погиб австрийский альпинист

В горах Пакистана при сходе лавины погиб альпинист из Австрии. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, пакистанским военным удалось спасти двух альпинистов из Великобритании, которые из-за лавины оказались заблокированы на высоте 5800 метров.

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Как отмечается, британцы поблагодари военных за спасение.

Ранее сообщалось, что трое альпиниста погибли в результате схода лавины в горах Яцугадакэ.

Как отмечалось, еще четыре альпиниста были госпитализированы с различными травмами.