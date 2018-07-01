При стрельбе в центре Торонто погибли два человека
В центре Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, передает телеканал CTV.
Еще один человек был ранен.
Личности погибших устанавливаются. Преступники с места нападения скрылись.
Ранее сообщалось, что женщина, заявляющая о преследовании со стороны подозреваемого в стрельбе в Мэриленде Джеррода Рамоса, неоднократно предупреждала полицию о его намерении стать «следующим массовым стрелком».
Стрельба в редакции Capital Gazzette, в результате которой погибли 5 сотрудников издания, стала самой смертоносной атакой такого рода на журналистов в истории США.