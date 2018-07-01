Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до 15

Число погибших в результате взрыва в городе Джелалабад увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает Pajhwok.

По данным агентства, взрыв прогремел возле рынка на площади Пуштунистан.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 12 человек.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали 20 человек.

Инцидент произошел на фоне визита в город президента страны Ашрафа Гани. Пока ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.