В Нефтеюганске ввели режим ЧС

Власти Нефтеюганска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В связи с аварией на канализационном коллекторе в Нефтеюганске введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, из-за аварии в шести микрорайонах города была ограничена подача воды.

При этом в данных микрорайонах был организован централизованный подвоз холодной питьевой воды.

Ранее сообщалось, что на территории центрального района Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации после урагана.

Как отмечалось, в центральном районе Барнаула также было отключено водоснабжение.